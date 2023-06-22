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 By Zillow

Gap between families and available homes widens and likely continues to grow

  • A lack of affordable homes has created millions of "missing households," keeping families in shared homes and unable to strike out on their own
  • More than two-thirds of these missing households earn less than $35,000 a year, highlighting the economic barriers many face when trying to find a place of their own

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