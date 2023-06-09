Daily, year-round service between Seattle/Everett (Paine Field) and Oahu starts Nov. 17 with introductory fares starting as low as $149 one-way
SEATTLE, June 9, 2023 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines is celebrating more aloha with new nonstop service between Seattle/Everett and Honolulu starting this fall – our first flight connecting Paine Field-Snohomish County Airport and the Hawaiian Islands. The daily, year-round flight begins on Nov. 17, just in time for travel during the holiday season.
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