BELLEVUE, Wash., Aug. 1, 2023 /PRNewswire/ -- AnkerMake, Anker Innovations' 3D printing brand, today announced the launch of the AnkerMake M5C, the 3D printer designed to easily customize functions in one click. With the AnkerMake app, users have the freedom to customize single-click, double-click, and long-press actions for a true personalized printing experience. Whether it's printing, re-printing, leveling, homing, pausing, or stopping the printer, all can be accomplished effortlessly with just a single click. The AnkerMake M5C is available for purchase starting today on Amazon.com and AnkerMake.com for $399 in the U.S. Pre-sale availability starts today in the UK (£399) and in Germany (€449), as well.
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