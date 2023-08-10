By Bsquare

Stable operating results; Exploring strategic options

SEATTLE, Aug. 10, 2023 /PRNewswire/ -- Bsquare Corporation (NASDAQ: BSQR) today announced financial results for the second quarter of 2023. Total revenue was $6.5 million, a decrease of $1.6 million or 20% compared to the first quarter of 2023. Gross profit increased by $0.1 million from the previous quarter and operating expenses increased by $0.3 million. Loss from operations was $0.7 million, a $0.3 million decline from the first quarter operating loss. Cash, cash equivalents, restricted cash and short-term investments totaled $33.4 million as of June 30, 2023.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.