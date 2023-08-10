Stable operating results; Exploring strategic options
SEATTLE, Aug. 10, 2023 /PRNewswire/ -- Bsquare Corporation (NASDAQ: BSQR) today announced financial results for the second quarter of 2023. Total revenue was $6.5 million, a decrease of $1.6 million or 20% compared to the first quarter of 2023. Gross profit increased by $0.1 million from the previous quarter and operating expenses increased by $0.3 million. Loss from operations was $0.7 million, a $0.3 million decline from the first quarter operating loss. Cash, cash equivalents, restricted cash and short-term investments totaled $33.4 million as of June 30, 2023.
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