The drought of new listings abated slightly in August, despite high mortgage rates
- New listings rose 4% in August, giving buyers more new choices.
- Appreciation eased off the gas, rising just 0.2% from July to August after stronger earlier showings.
- Competition for homes remains stiff, but sales declined as is typical at this time of year.
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