Annual MSP 501 Identifies Industry's Best-in-Class Businesses Growing Via Recurring Revenue and Innovation
SEATTLE, June 29, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Cloudticity has been named as one of the world's premier managed service providers in the prestigious 2023 Channel Futures MSP 501 rankings.
kAmu@C E96 A2DE `f J62CD[ >2?2865 D6CG:46 AC@G:56CD 2C@F?5 E96 8=@36 92G6 DF3>:EE65 2AA=:42E:@?D 7@C :?4=FD:@? @? E9:D AC6DE:8:@FD 2?5 567:?:E:G6 =:DE:?8] %96 r92??6= uFEFC6D |$! d_` DFCG6J 6I2>:?6D @C82?:K2E:@?2= A6C7@C>2?46 32D65 @? 2??F2= D2=6D[ C64FCC:?8 C6G6?F6[ AC@7:E >2C8:?D[ C6G6?F6 >:I[ 8C@HE9[ :??@G2E:@?[ 2?5 DFAA@CE65 E649?@=@8:6D]k^Am
kAm|$!D E92E BF2=:7J 7@C E96 =:DE >FDE A2DD 2 C:8@C@FD C6G:6H 4@?5F4E65 3J E96 C6D62C49 E62> 2?5 65:E@CD @7 r92??6= uFEFC6D] xE C2?<D 2AA=:42?ED FD:?8 2 F?:BF6 >6E9@5@=@8J E92E H6:89D 7:?2?4:2= A6C7@C>2?46 244@C5:?8 E@ =@?8\E6C> 962=E9 2?5 G:23:=:EJ[ 4@>>:E>6?E E@ C64FCC:?8 C6G6?F6[ 2?5 @A6C2E:@?2= 677:4:6?4J]k^Am
kAmr92??6= uFEFC6D :D A=62D65 E@ ?2>6 r=@F5E:4:EJ E@ E96 a_ab |$! d_`]k^Am
kAmQ(6 2C6 :>>6?D6=J AC@F5 E92E r=@F5E:4:EJ 92D 366? C64@8?:K65 2?5 A=2465 @? E96 6DE66>65 a_ab r92??6= uFEFC6D |$! d_` =:DE]Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmv6CCJ |:==6Ck^DA2?m[ rt~ U2>Aj u@F?56C @7 r=@F5E:4:EJ] Q%9:D 249:6G6>6?E :D 2 E6DE2>6?E E@ @FC C6=6?E=6DD 565:42E:@? E@ AC@G:5:?8 6I46AE:@?2= >2?2865 D6CG:46D 2?5 4FEE:?8\6586 4=@F5 D@=FE:@?D] (6 @H6 E9:D DF446DD E@ @FC E62>VD 4@>>:E>6?E[ @FC 4=:6?EDV ECFDE[ 2?5 @FC F?H2G6C:?8 7@4FD @? :??@G2E:@?] %9:D C6277:C>D @FC A@D:E:@? 2D 2 =6256C :? E96 :?5FDECJ[ 2?5 H6 C6>2:? DE62572DE :? @FC >:DD:@? E@ 6>A@H6C @C82?:K2E:@?D H:E9 D64FC6[ D42=23=6[ 2?5 677:4:6?E D@=FE:@?D] (6 6IE6?5 @FC 962CE76=E 8C2E:EF56 E@ r92??6= uFEFC6D 7@C E9:D C64@8?:E:@? 2?5 =@@< 7@CH2C5 E@ 4@?E:?F:?8 E@ 5C:G6 EC2?D7@C>2E:G6 G2=F6 7@C @FC 4FDE@>6CD]Qk^Am
kAm%9:D J62CVD =:DE :D @?6 @7 E96 >@DE 4@>A6E:E:G6 :? E96 DFCG6JVD 9:DE@CJ] (:??6CD H:== 36 C64@8?:K65 @? E96 r92??6= uFEFC6D H63D:E6 2?5 9@?@C65 5FC:?8 2 DA64:2= 46C6>@?J 2E E96 r92??6= uFEFC6D {6256CD9:A $F>>:E[ kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qm~4E] b_\}@G] ak^DA2?m[ :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm|:2>:[ u=@C:52k^DA2?m]k^Am
kAm$:?46 :ED :?46AE:@?[ E96 |$! d_` 92D 6G@=G65 7C@> 2 4@>A6E:E:G6 C2?<:?8 :?E@ 2 G:3C2?E 8C@FA @7 :??@G2E@CD 7@4FD65 @? 9:89 =6G6=D @7 4FDE@>6C D2E:D724E:@? 2E D>2==[ >65:F> 2?5 =2C86 @C82?:K2E:@?D :? AF3=:4 2?5 AC:G2E6 D64E@CD] |2?J @7 E96:C D6CG:46D 2?5 E649?@=@8J @776C:?8D 7@4FD @? 4FDE@>6C ?665D :? E96 2C62D @7 4=@F5[ D64FC:EJ[ 4@==23@C2E:@? 2?5 9J3C:5 H@C< 7@C46D]k^Am
kAmQ%96 a_ab r92??6= uFEFC6D |$! d_` H:??6CD A6CD6G6C65 E9C@F89 492==6?8:?8 E:>6D E@ 364@>6 E96 9:896DE\A6C7@C>:?8 2?5 >@DE :??@G2E:G6 x% AC@G:56CD :? E96 :?5FDECJ E@52J[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy677 ~Vw6:Ck^DA2?m[ r92??6= uFEFC6D D6?:@C ?6HD 65:E@C 2?5 |$! d_` AC@;64E >2?286C] Q%96 |$! d_` C2?<:?8 5@6D?VE 2H2C5 |$!D D@=6=J @? E96:C D:K6 2?5 C6G6?F6] xE 24<?@H=6586D E96 3FD:?6DD 24F>6?[ 36DE AC24E:46D 2?5 ECFDE65 25G:46 E96J 56=:G6C E@ 4FDE@>6CD 6G6CJ 52J] %96J 56D6CG6 E96 9@?@C]Qk^Am
kAmQ(6 6IE6?5 @FC 962CE76=E 4@?8C2EF=2E:@?D E@ E96 a_ab H:??6CD[ 2?5 8C2E:EF56 E@ E96 E9@FD2?5D @7 |$!D E92E 92G6 4@?EC:3FE65 E@ E96 4@?E:?F:?8 8C@HE9 2?5 DF446DD @7 E96 >2?2865 D6CG:46D D64E@C[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmz6==J s2?K:86Ck^DA2?m[ 86?6C2= >2?286C @7 x?7@C>2 %649 r92??6=D] Q%96D6 AC@G:56CD 2C6 >@DE 46CE2:?=J 5C:G:?8 2 ?6H H2G6 @7 :??@G2E:@? :? E96 :?5FDECJ 2?5 2C6 56>@?DEC2E:?8 2 4@>>:E>6?E E@ >@G:?8 E96 |$! 2?5 6?E:C6 492??6= 7@CH2C5]Qk^Am
kAm%96 52E2 4@==64E65 3J E96 2??F2= }6IEv6? `_` 2?5 |$! d_` 5C:G6 r92??6= uFEFC6DV >2C<6E :?E6==:86?46 :?D:89ED[ 4C62E:?8 C@3FDE 52E2 D6ED 2?5 52E2\32D65 EC6?5 C6A@CED E92E DFAA@CE @FC 65:E@C:2= 4@G6C286[ 6G6?E AC@8C2>>:?8[ 4@>>F?:EJ 2?5 ?6EH@C<:?8 DEC2E68:6D 2?5 65F42E:@?2= @776C:?8D]k^Am
kAmq24<8C@F?5k^Am
kAm%96 a_ab |$! d_` =:DE :D 32D65 @? 4@?7:56?E:2= 52E2 4@==64E65 2?5 2?2=JK65 3J E96 r92??6= uFEFC6D C6D62C49 2?5 65:E@C:2= E62>D] s2E2 H2D 4@==64E65 @?=:?6 7C@> u63CF2CJ E@ |2J[ a_ab] %96 |$! d_` =:DE C64@8?:K6D E@A >2?2865 D6CG:46 AC@G:56CD 32D65 @? >6EC:4D :?4=F5:?8 C64FCC:?8 C6G6?F6[ AC@7:E >2C8:? 2?5 @E96C 724E@CD]k^Am
kAmp3@FE r=@F5E:4:EJk^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9lag_aceggccU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]4=@F5E:4:EJ]4@>Tau9@>6U2>Aj2lr=@F5E:4:EJQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmr=@F5E:4:EJk^2m :D 2 5:8:E2= 6?23=6>6?E A2CE?6C 7@C 962=E942C6 86?6C2E:?8 >62DFC23=6 3FD:?6DD 2?5 4=:?:42= @FE4@>6D 3J F?=@4<:?8 E96 4=@F5VD 7F== A@E6?E:2=] %9C@F89 25G2?465 2FE@>2E:@? 2?5 566A 4=@F5 6IA6CE:D6[ r=@F5E:4:EJ 6>A@H6CD 962=E942C6 @C82?:K2E:@?D E@ 4C62E6 2?5 D42=6 ?6IE\86? 962=E942C6 D@=FE:@?D E92E 2C6 C6D:=:6?E 2?5 D64FC6]k^Am
kAmr=@F5E:4:EJ 92D 3F:=E D@>6 @7 E96 7:CDE 2?5 =2C86DE 962=E9 DJDE6>D @? E96 AF3=:4 4=@F5[ :?4=F5:?8ik^Am
kF= EJA6lQ5:D4Qmk=:m%96 7:CDE A2E:6?E A@CE2=k^=:mk=:m%96 7:CDE 962=E9 :?7@C>2E:@? 6I492?86k^=:mk=:m%96 7:CDE ux$|p 9:89 56A=@J>6?Ek^=:mk=:m%96 7:CDE |62?:?87F= &D6 a W|&aX 4@>A=:2?46 2EE6DE2E:@? 7@C 2 =2C86 9@DA:E2= DJDE6>k^=:mk=:m%96 7:CDE r@G:5\`h C68:DECJ 7@C 2 DE2E6 962=E9 56A2CE>6?Ek^=:mk^F=m
kAmp3@FE r92??6= uFEFC6Dk^Am
kAmr92??6= uFEFC6D :D 2 >65:2 2?5 6G6?ED 56DE:?2E:@? 7@C E96 :?7@C>2E:@? 2?5 4@>>F?:42E:@? E649?@=@8:6D Wxr%X 492??6= 4@>>F?:EJ] (6 AC@G:56 :?7@C>2E:@?[ A6CDA64E:G6 2?5 4@??64E:@? 7@C E96 6?E:C6 492??6= 64@DJDE6>[ :?4=F5:?8 D@=FE:@? AC@G:56CD W$!DX[ >2?2865 D6CG:46 AC@G:56CD W|$!DX[ >2?2865 D64FC:EJ D6CG:46 AC@G:56CD W|$$!DX[ 4=@F5 D6CG:46 AC@G:56CD Wr$!DX[ G2=F6\25565 C6D6==6CD W'p#DX 2?5 5:DEC:3FE@CD[ E649?@=@8J D@=FE:@?D 3C@<6C286D[ DF3286?ED 2?5 286?ED[ 2D H6== 2D =625:?8 E649?@=@8J G6?5@C A2CE?6CD 2?5 4@>>F?:42E:@? AC@G:56CD]k^Am
kAm~FC AC@A6CE:6D :?4=F56 >2?J 2H2C5D AC@8C2>D DF49 2D E96 r92??6= uFEFC6D |$! d_`[ 2 =:DE @7 E96 >@DE :?7=F6?E:2= 2?5 72DE6DE\8C@H:?8 AC@G:56CD @7 >2?2865 D6CG:46D :? E96 E649?@=@8J :?5FDECJj r92??6= !2CE?6CD 6G6?ED[ H9:49 56=:G6CD F?A2C2==6=65 :?\A6CD@? 6G6?ED :?4=F5:?8 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9l`gfbddcdchU2>AjFl9EEADTbpTauTau492??6=A2CE?6CD4@?76C6?46]4@>TauTbuFE>042>A2:8?TbsAC6DD\C6=62D6TaeFE>04@?E6?ETbs>DAd_`U2>Aj2lr92??6=Z!2CE?6CDZr@?76C6?46ZTaeZtIA@Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmr92??6= !2CE?6CD r@?76C6?46 U2>Aj tIA@k^2m[ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9l`ec_ceaag`U2>AjFl9EEADTbpTauTau492??6==6256CD9:ADF>>:E]4@>TauTbuFE>042>A2:8?TbsAC6DD\C6=62D6TaeFE>04@?E6?ETbs>DAd_`U2>Aj2lr92??6=ZuFEFC6DZ{6256CD9:AZ$F>>:ETarQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmr92??6= uFEFC6D {6256CD9:A $F>>:E[k^2m (@>6?VD {6256CD9:A $F>>:E[ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9ldgcbhahh`U2>AjFl9EEADTbpTauTauE96>DADF>>:E]4@>TauTbuFE>042>A2:8?TbsAC6DD\C6=62D6TaeFE>04@?E6?ETbs>DAd_`U2>Aj2l|$!Z$F>>:EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm|$! $F>>:Ek^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9l`hgfcg`gbcU2>AjFl9EEADTbpTauTau492??6=6G@=FE:@?6FC@A6]4@>TauTbuFE>042>A2:8?TbsAC6DD\C6=62D6TaeFE>04@?E6?ETbs>DAd_`U2>Aj2lr92??6=Z!2CE?6CDZtFC@A6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmr92??6= !2CE?6CD tFC@A6k^2mj 2?5 2 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9l``dcfhdcedU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]492??6=7FEFC6D]4@>TauDEC2E68JTau5:G6CD:EJ\:?4=FD:@?TbuFE>042>A2:8?TbsAC6DD\C6=62D6TaeFE>04@?E6?ETbs>DAd_`U2>Aj2lstxZr@>>F?:EJZvC@FAQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmstx r@>>F?:EJ vC@FAk^2m[ @FC :?:E:2E:G6 E@ 65F42E6[ DFAA@CE 2?5 AC@>@E6 5:G6CD:EJ[ 6BF:EJ 2?5 :?4=FD:@? WstU2>AjxX :? E96 xr% 492??6= :?5FDECJ] r92??6= uFEFC6D :D H96C6 E96 H@C=5 >66ED E96 492??6=j H6 2C6 =625:?8 r92??6= !2CE?6CD 7@CH2C5] |@C6 :?7@C>2E:@? :D 2G2:=23=6 2E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9l`agcdaegccU2>AjFl9EEADTbpTauTau492??6=7FEFC6D]4@>TauTbuFE>042>A2:8?TbsAC6DD\C6=62D6TaeFE>04@?E6?ETbs>DAd_`U2>Aj2l492??6=7FEFC6D]4@>]Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm492??6=7FEFC6D]4@>]k^2mk^Am
kAmr92??6= uFEFC6D :D A2CE @7 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh_ghfb\`U2>Aj9lg_bbecedgU2>AjFl9EEADTbpTauTauE649]:?7@C>2]4@>TauTbuFE>0D@FC46TbsAC6DD\C6=62D6TaeFE>0>65:F>Tbs6>2:=TaeFE>042>A2:8?Tbsa_aa\492??6==6256CDTaeFE>04@?E6?ETbsAC6DD\C6=62D6U2>Aj2lx?7@C>2Z%649Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmx?7@C>2 %649k^2m[ 2 >2C<6E\=625:?8 qaq :?7@C>2E:@? AC@G:56C H:E9 56AE9 2?5 DA64:2=:K2E:@? :? xr% D64E@C] tG6CJ J62C[ H6 H6=4@>6 `c[___Z DF3D4C:36CD E@ @FC C6D62C49[ >@C6 E92? c >:==:@? F?:BF6 >@?E9=J G:D:E@CD E@ @FC 5:8:E2= 4@>>F?:E:6D[ `g[a__Z DEF56?ED E@ @FC EC2:?:?8 AC@8C2>D 2?5 aad[___ 56=682E6D E@ @FC 6G6?ED]k^Am
kAm|65:2 r@?E24EDk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy677 ~Vw6:Ck^DA2?mk^Am
kAmr92??6= uFEFC6D $6?:@C }6HD t5:E@C[ |$! d_` |2?286Ck^Am
kAmk2 9C67lQ>2:=E@iy677]@96:Co:?7@C>2]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQmy677]@96:Co:?7@C>2]4@>k^2mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmv:?6EE6 p?5C6k^DA2?mk^Am
kAmpDD@4:2E6 |2C<6E6C[ 'x! #6=2E:@?Dk^Am
kAmk2 9C67lQ>2:=E@i8:?6EE6]2?5C6o:?7@C>2]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQm8:?6EE6]2?5C6o:?7@C>2]4@>k^2mk^Am
kAmkDEC@?8m|65:2 r@?E24Ek^DEC@?8mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmz2E6 (2?8k^DA2?m[ r=@F5E:4:EJ[ gddhg_a`cc[ k2 9C67lQ>2:=E@i<2E6]H2?8o4=@F5E:4:EJ]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm<2E6]H2?8o4=@F5E:4:EJ]k^2mk2 9C67lQ>2:=E@i<2E6]H2?8o4=@F5E:4:EJ]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm4@>k^2mk^Am
kAm k^Am
kAm$~&#rt r=@F5E:4:EJk^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l&}cedhcU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_eah``__!#0}t($0&$!#00000&}cedhcU2>Ajs2E6x5la_ab_eahQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.