Transaction Fortifies High-Value Technical Capability and Speed to Market
ARLINGTON, Texas, May 18, 2023 /PRNewswire/ -- GracoRoberts has acquired Washington-based Pacific Coast Composites ("PCC") to significantly expand its composites materials offerings and underpin its standing as the largest, fastest, and most technical aerospace specialty chemicals distributor around the globe.
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