The 'Arctic Circle Crossing' inspired by 10th Century explorers includes four maiden calls in Greenland, a trip to the North Cape and extensive scenic cruising

SEATTLE, Aug. 22, 2023 /CNW/ -- From trending travel destinations to seldom-visited locales, Holland America Line's new 28-day "Arctic Circle Crossing: Greenland & Iceland" is a Legendary Voyage to Greenland, Iceland and Norway. Departing June 29, 2025, aboard Nieuw Statendam, the journey is inspired by the routes of Norse explorer Erik the Red who founded the first European settlement in Greenland. 

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.