But the tide for buyers could be turning as homes are taking longer to sell
- The typical U.S. home value breached $350,000 for the first time, eclipsing the previous peak last July.
- The number of homes coming onto the market is closer to a normal October than a typically faster-paced June.
- Homes took a day longer to sell than in May, a sign that competition could be waning as home shopping season winds down.
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