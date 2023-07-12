Zillow logo (PRNewsfoto/Zillow Group)

Zillow logo (PRNewsfoto/Zillow Group)

 By Zillow

But the tide for buyers could be turning as homes are taking longer to sell 

  • The typical U.S. home value breached $350,000 for the first time, eclipsing the previous peak last July.
  • The number of homes coming onto the market is closer to a normal October than a typically faster-paced June.
  • Homes took a day longer to sell than in May, a sign that competition could be waning as home shopping season winds down.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.