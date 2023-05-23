Papa Murphy's Raw Cookie Dough Linked to Illnesses
SEATTLE, May 23, 2023 /PRNewswire/ -- Marler Clark, Inc., PS, The Food Safety Law Firm, is investigating the recently announced Salmonella outbreak linked to Papa Murphy's Cookie Dough and an earlier CDC announced Salmonella Outbreak linked to Gold Medal Flour.
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