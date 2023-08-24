Nordstrom Incorporated logo. (PRNewsFoto)

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 By Nordstrom, Inc.
  • Reports EPS of $0.84, compared to EPS of $0.77 and adjusted EPS of $0.81 in the prior year1
  • Results reflect continued progress on Company's key priorities of Nordstrom Rack improvement, inventory productivity and supply chain optimization
  • Reaffirms fiscal 2023 revenue and adjusted earnings outlook

SEATTLE, Aug. 24, 2023 /PRNewswire/ -- Nordstrom, Inc. (NYSE: JWN) today reported second quarter net earnings of $137 million, or earnings per diluted share ("EPS") of $0.84, and earnings before interest and taxes ("EBIT") of $192 million.

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