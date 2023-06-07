Launches new "Food for Climate Solutions" grants program and recommits to its Environmental Education and Jane's Fellowship programs

GIG HARBOR, Wash., June 7, 2023 /PRNewswire/ -- The Russell Family Foundation (TRFF) has officially announced it will prioritize addressing the climate crisis throughout its investment strategy, operations and grantmaking, including the launch of a new program, "Food for Climate Solutions," that fosters a thriving local and regional food system in Western Washington. As an environmentally focused organization since its inception, this announcement deepens TRFF's focus on climate change, for which it announced a Net Zero carbon emissions commitment across its entire investment portfolio last year.

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