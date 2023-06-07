Launches new "Food for Climate Solutions" grants program and recommits to its Environmental Education and Jane's Fellowship programs
GIG HARBOR, Wash., June 7, 2023 /PRNewswire/ -- The Russell Family Foundation (TRFF) has officially announced it will prioritize addressing the climate crisis throughout its investment strategy, operations and grantmaking, including the launch of a new program, "Food for Climate Solutions," that fosters a thriving local and regional food system in Western Washington. As an environmentally focused organization since its inception, this announcement deepens TRFF's focus on climate change, for which it announced a Net Zero carbon emissions commitment across its entire investment portfolio last year.
kAmQ%96 u@F?52E:@? DA6?E a_aa 6IA=@C:?8 >@C6 23@FE }6E +6C@[ C68:@?2= 7@@5 DJDE6>D[ 2?5 C67=64E:?8 @? @FC >:DD:@? 2?5 A=2??:?8 7@C @FC 7FEFC6] (6 C6:>28:?65 @FC k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbggd__e\`U2>Aj9lbh`hgfb__dU2>AjFl9EEADTbpTauTauEC77]@C8Tau23@FETauU2>Aj2l7@4FDTarZG:D:@?TarZ2?5ZG2=F6DQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm7@4FD[ G:D:@?[ 2?5 G2=F6Dk^2m E@ 46?E6C @? 255C6DD:?8 E96 4=:>2E6 4C:D:D H9:=6 AC:@C:E:K:?8 6BF:EJ[ ;FDE:46[ 2?5 36=@?8:?8 :? 2== E92E H6 5@[Q D2:5 %#uu rt~ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmz2E9=66? $:>AD@?k^DA2?m] Q%9:D ?6IE 492AE6C H6 6?G:D:@? 7@C %#uu :D 2 ?2EFC2= AC@8C6DD:@? @7 @FC H@C< @G6C E96 =2DE ?62C=J ad J62CD AC@E64E:?8 @FC 6?G:C@?>6?E 2?5 :?G6DE:?8 :? E96 >@DE :>A24E65 4@>>F?:E:6D]Qk^Am
kAmpD A2CE @7 C6:>28:?:?8 :ED DEC2E68:4 AC:@C:E:6D[ %#uu 92D 2=D@ C64@>>:EE65 E@ :ED t?G:C@?>6?E2= t5F42E:@? 2?5 y2?6VD u6==@HD9:A AC@8C2>D] %96 t?G:C@?>6?E2= t5F42E:@? AC@8C2> @776CD @FE5@@C =62C?:?8 6IA6C:6?46D 7@C J@FE9 :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmy6776CD@?k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmz:?8k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmz:ED2Ak^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!:6C46k^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm%9FCDE@?k^DA2?m 4@F?E:6D :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm(2D9:?8E@? DE2E6k^DA2?m] %@ 52E6[ E9:D AC@8C2> 92D 8:G6? cf` 8C2?ED :? E@E2= 2?5 C646?E=J 7:?2=:K65 :ED a_ab 8C2?E 4J4=6] %96 y2?6VD u6==@HD9:A !C@8C2> :D 2? :?E6?D:G6 J62C\=@?8 =6256CD9:A 56G6=@A>6?E AC@8C2> E92E DEC6?8E96?D E96 42A24:EJ @7 8C2DDC@@ED 2?5 4@>>F?:EJ =6256CD :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!:6C46 r@F?EJk^DA2?m] %96 4@9@CE\32D65 AC@8C2> :D 4FCC6?E=J :? :ED `_E9 4=2DD H:E9 `d 76==@HD H@C<:?8 @? 2 H:56 C2?86 @7 4@>>F?:EJ 492==6?86D] %9:D J62CVD 4=2DD H:== ;@:? 2 ?6EH@C< @7 `__ 2=F>?: FA@? 4@>A=6E:@? @7 E96 AC@8C2> =2E6C E9:D J62C] %96 u@F?52E:@? 6IA64ED E@ =2F?49 C64CF:E>6?E 7@C :ED ?6IE 4=2DD :? DF>>6C a_ab]k^Am
kAm%96 ?6H k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbggd__e\`U2>Aj9l`cbch_a_deU2>AjFl9EEADTbpTauTauEC77]@C8TauAC@8C2>DTau7@@5\7@C\4=:>2E6\D@=FE:@?DTauU2>Aj2lu@@5Z7@CZr=:>2E6Z$@=FE:@?DZAC@8C2>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmu@@5 7@C r=:>2E6 $@=FE:@?D AC@8C2>k^2m H:== 368:? 2446AE:?8 8C2?E 2AA=:42E:@?D :? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?QmyF=J a_abk^DA2?m 7C@> kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm(6DE6C? (2D9:?8E@?k^DA2?m @C82?:K2E:@?D E92E 2C6 :?4C62D:?8 E96 DFDE2:?23:=:EJ @7 =@42= 72C> 3FD:?6DD6D[ DFAA@CE:?8 72C>6CD[ DEC6?8E96?:?8 E96 C68:@?2= 7@@5 DJDE6>[ 2?5 AC@>@E:?8 E96 25@AE:@? @7 4=:>2E6\C6D:=:6?E[ @C82?:4[ 2?5 C686?6C2E:G6 72C>:?8 AC24E:46D E92E H:== D6BF6DE6C >@C6 42C3@?[ AC@>@E6 D@:= 962=E9 2?5 C65F46 C6=:2?46 @? EC2?DA@CE:?8 :?5FDEC:2=\8C@H? 7@@5 7C@> @E96C C68:@?D] k^Am
kAmQ(6 D66 2 9:89\:>A24E @AA@CEF?:EJ E9C@F89 u@@5 7@C r=:>2E6 $@=FE:@?D E@ 255C6DD 4=:>2E6 :>A24ED H9:=6 2=D@ 3@@DE:?8 >@C6 6BF:E23=6 2446DD E@ 962=E9J 2?5 277@C523=6 7@@5 8C@H? =@42==J[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?QmtC:? z29?k^DA2?m[ %#uu s:C64E@C @7 $EC2E68J 2?5 !C@8C2>D]k^Am
kAm%96 u@F?52E:@? :D AC:@C:E:K:?8 8C2?E>2<:?8 E@ @C82?:K2E:@?D D6CG:?8 9:DE@C:42==J 6I4=F565 4@>>F?:E:6D[ 8:G6? E96 DJDE6>:4 32CC:6CD E96J 7246 E@ =2?5 2446DD 2?5 DFDE2:?23=6 72C> 6?E6CAC:D6D] %@52J[ gh A6C46?E @7 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm(2D9:?8E@?VDk^DA2?m 72C>D 2C6 D>2==[ 3FE 86?6C2E6 @?=J e]b A6C46?E @7 E96 DE2E6VD E@E2= 28C:4F=EFC6 G2=F6] %#uu 2:>D E@ A=2J 2 C@=6 :? D9:7E:?8 E96D6 DE2E:DE:4D]k^Am
kAmQ%96 4=:>2E6 4C:D:D C6BF:C6D FC86?E 24E:@?[ 2?5 H6 36=:6G6 E92E @FC ?6H G:D:@? 7@C E96 7FEFC6 AC@G:56D 2 C@25>2A 7@C 9@H H6 42? >2<6 2 >62?:?87F= :>A24E] (6 2C6 4@>>:EE65 E@ H@C<:?8 H:E9 @FC A2CE?6CD 2?5 8C2?E66D E@ 249:6G6 2 DFDE2:?23=6 2?5 6BF:E23=6 !F86E $@F?5 C68:@? 7@C 86?6C2E:@?D E@ 4@>6[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmr9C:D #FC:<k^DA2?m[ %#uu q@2C5 @7 s:C64E@CD ':46 !C6D:56?E 2?5 vC2?ED r@>>:EE66 r92:C]k^Am
kAm$:?46 2??@F?4:?8 :ED }6E +6C@ 4@>>:E>6?E =2DE 72==[ E96 u@F?52E:@? 92D 366? H@C<:?8 E@ 7FCE96C C65F46 8C66?9@FD6 82D 6>:DD:@?D 24C@DD :ED 6?E:C6 :?G6DE>6?E A@CE7@=:@ 4@?D:DE6?E H:E9 2 >2I:>F> E6>A6C2EFC6 C:D6 @7 `]d 568C66D r6=D:FD] }6E +6C@ H:== 36 249:6G65 H96? E96 2>@F?E @7 8C66?9@FD6 82D6D AC@5F465 :D ?@ >@C6 E92? E96 2>@F?E C6>@G65 7C@> E96 6?G:C@?>6?E] pD A2CE @7 :ED =62C?:?8[ %#uu C646?E=J A2CE?6C65 H:E9 r@?7=F6?46 !9:=2?E9C@AJ E@ 4C62E6 EH@ 4@?G6?:?8D @? }6E +6C@ E@ 3C:?8 E@86E96C A66C 7@F?52E:@?D 2?5 E96:C :?G6DE>6?E 25G:D@CD :?E6C6DE65 :? 25@AE:?8 D:>:=2C 5642C3@?:K2E:@? 4@>>:E>6?ED] %96 u@F?52E:@? 2=D@ 6?82865 r2C3@? s:C64E x?4] E@ A6C7@C> 32D6=:?6 >62DFC6D @? :ED @A6C2E:@?2= 2?5 8C2?E>2<:?8 6>:DD:@?D 2?5 A66C C6G:6H :ED :?G6DE>6?E 25G:D@CVD A@CE7@=:@ 32D6=:?6] {2E6C E9:D J62C[ %#uu A=2?D E@ 2??@F?46 :ED E2C86ED 7@C C65F4:?8 8C66?9@FD6 82D 6>:DD:@?D E@ 249:6G6 }6E +6C@] %@ =62C? >@C6 23@FE %#uuVD 4@>>:E>6?E 2?5 4@>>@?=J 2D<65 BF6DE:@?D[ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbggd__e\`U2>Aj9lb`cebahcdfU2>AjFl9EEADTbpTauTauEC77]@C8Tau42E2=JE:4\4=:>2E6\7:?2?46Tau72B\aTauTab`efbebbghdgec\cfgce_67\2`34U2>Aj2lD66Z96C6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmD66 96C6k^2m]k^Am
kAmQ%96C6 :D ?@ C@25>2A 7@C 9@H E@ 249:6G6 }6E +6C@[ 3FE 3J E2<:?8 2? :?E6?E:@?2= 2AAC@249[ H6 42? 5@ @FC A2CE 2?5 9@A67F==J :?DA:C6 @E96C 7@F?52E:@?D E@ 4@?EC:3FE6 E@ 2 >@C6 C6D:=:6?E H@C=5[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm$2C29 r=6G6=2?5k^DA2?m[ x?G6DE>6?E U2>Aj pF5:E r@>>:EE66 r92:C] Q!9:=2?E9C@A:4 @C82?:K2E:@?D 92G6 E96 7=6I:3:=:EJ E@ 2AA=J 2 G2C:6EJ @7 E@@=D E@ 255C6DD E96 4=:>2E6 4C:D:D]Qk^Am
kAmx? a__c[ %#uu E@@< 2? 6IA=@C2E@CJ =62A :?E@ :>A24E :?G6DE:?8 2?5 92D EC2?D:E:@?65 :ED A@CE7@=:@ E@ ?62C=J hd A6C46?E G2=F6D 2=:8?65] x? a__e[ E96 u@F?52E:@? D:8?65 2? :?G6DE@C =6EE6C 7C@> E96 r2C3@? s:D4=@DFC6 !C@;64E[ 2? :?G6DE@CDV >@G6>6?E E@ 255C6DD 8C66?9@FD6 82D 6>:DD:@?D 3J 8=@32= 4@CA@C2E:@?D] x? a_`c[ %#uu H2D 2? @C:8:?2= D:8?2E@CJ E@ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbggd__e\`U2>Aj9l`e``bgch`hU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]5:G6DE:?G6DE]@C8TauU2>Aj2ls:G6DEx?G6DEQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qms:G6DEx?G6DEk^2m !9:=2?E9C@AJ !=6586[ 2?5 E9:D D:8?2=65 2 D:8?:7:42?E >@>6?E 7@C A9:=2?E9C@AJ E@ E2<6 8C62E6C 24E:@? 282:?DE 4=:>2E6 492?86 3J 6?DFC:?8 :ED :?G6DE>6?E 9@=5:?8D 5:5?VE 4@?EC:3FE6 E@ 92C>7F= 4=:>2E6 :>A24ED] %@ =62C? >@C6 23@FE %#uuVD 9:DE@CJ 2?5 EC2;64E@CJ E@ 4@>>:EE:?8 E@ }6E +6C@[ C625 :ED :?:E:2= 2??@F?46>6?E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbggd__e\`U2>Aj9lbebe`bgacfU2>AjFl9EEADTbpTauTauEC77]@C8Tau42E2=JE:4\4=:>2E6\7:?2?46Tau@FC\4@>>:E>6?E\E@\?6E\K6C@TauU2>Aj2l96C6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m]k^Am
kAmu@C 255:E:@?2= :?7@C>2E:@? :?4=F5:?8 =62C?:?8 >@C6 23@FE %#uuVD ?6H >:DD:@?[ G:D:@?[ 2?5 G2=F6D G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbggd__e\`U2>Aj9lbghcc_a_`fU2>AjFl9EEATbpTauTauHHH]EC77]@C8Tau23@FEU2>Aj2lHHH]EC77]@C8Tau23@FEQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]EC77]@C8^23@FEk^2m] k^Am
kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmp3@FE %96 #FDD6== u2>:=J u@F?52E:@?k^DA2?mk^DEC@?8mk^Am
kAm%96 #FDD6== u2>:=J u@F?52E:@? W%#uuX :?G6DED :? A6@A=6 2?5 A=246D E@ 25G2?46 6?G:C@?>6?E2= DFDE2:?23:=:EJ 2?5 255C6DD E96 4=:>2E6 4C:D:D] xED G:D:@? :D E@ DFAA@CE 2 E9C:G:?8[ 6BF:E23=6[ 2?5 DFDE2:?23=6 62CE9] xE 5@6D D@ E9C@F89 :ED 4@>>:E>6?E E@ }6E +6C@ :? :ED :?G6DE>6?E A@CE7@=:@ 2?5 @A6C2E:@?D[ 8C2?E>2<:?8 AC@8C2>D :? 6?G:C@?>6?E2= 65F42E:@? 2?5 7@@5 7@C 4=:>2E6 D@=FE:@?D[ 2?5 2 =6256CD9:A 56G6=@A>6?E AC@8C2> 7@C 8C2DDC@@ED =6256CD :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!:6C46 r@F?EJk^DA2?m] u@F?565 3J kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmv6@C86 2?5 y2?6 #FDD6==k^DA2?m[ %#uu 92D 366? 2 H2J 7@C 6IE6?565 72>:=J >6>36CD E@ >2<6 2 A@D:E:G6 A9:=2?E9C@A:4 :>A24E =@42==J[ C68:@?2==J[ 2?5 8=@32==J D:?46 `hhh] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbggd__e\`U2>Aj9la_ahceadabU2>AjFl9EEATbpTauTauHHH]EC77]@C8TauU2>Aj2lHHH]EC77]@C8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]EC77]@C8k^2m]k^Am
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?lr{a_dc_U2>AjD5la_ab\_e\_fQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?Eik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^E96\CFDD6==\72>:=J\7@F?52E:@?\AC:@C:E:K6D\255C6DD:?8\E96\4=:>2E6\4C:D:D\H:E9\?6H\G:D:@?\7@C\E96\7FEFC6\b_`gcbgfd]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^E96\CFDD6==\72>:=J\7@F?52E:@?\AC:@C:E:K6D\255C6DD:?8\E96\4=:>2E6\4C:D:D\H:E9\?6H\G:D:@?\7@C\E96\7FEFC6\b_`gcbgfd]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt %96 #FDD6== u2>:=J u@F?52E:@?k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5lr{a_dc_U2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_e_f``__!#0}t($0&$!#00000r{a_dc_U2>Ajs2E6x5la_ab_e_fQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.