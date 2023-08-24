WASHINGTON, Aug. 24, 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --
kAm k^Am
k5:GmkE23=6 3@C56ClQ_Q 46==A255:?8lQ`Q 46==DA24:?8lQ_Q 4=2DDlQAC?344QmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m(92Ei k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm%96 7:CDE\52J\@7\:DDF6 46C6>@?J 7@C 2 ?6H u@C6G6C DE2>A 4@>>6>@C2E:?8 E96 =6824J @7 E96 =2E6 $FAC6>6 r@FCE yFDE:46 #FE9 q256C v:?D3FC8k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m(96?ik^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm|@?52J[ ~4E] a[ a_ab[ 2E e A]>] ts%k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m(96C6ik^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmk6>mk2 4=2DDlQAC?6HD02Q 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lah`ggfahfbU2>AjFl9EEADTbpTauTau?A8]D:]65FTau9@>6Tau?2E:@?2=\A@CEC2:E\82==6CJU2>Aj2l}2E:@?2=Z!@CEC2:EZv2==6CJQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm}2E:@?2= !@CEC2:E v2==6CJk^2mk^6>mk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmt:89E9 2?5 v DEC66ED }(k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm(2D9:?8E@?[ sr a___`k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m(9@ik^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm%96 w@?@C23=6 #@>2? |2CE:?6K x'[ 492:C>2? @7 E96 &$!$ q@2C5 @7 v@G6C?@CDk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m#$'!ik^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm |65:2 C6AC6D6?E2E:G6D 2?5 565:42E:@? 46C6>@?J 2EE6?566D 2C6 6?4@FC2865 E@ #$'! 2Ei k6>mk2 4=2DDlQAC?6HD02Q 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9l`afc`cgdfhU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]FDAD]4@>TauCFE93256C8:?D3FC8U2>Aj2lFDAD]4@>TauCFE93256C8:?D3FC8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmFDAD]4@>^CFE93256C8:?D3FC8k^2mk^6>m]k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8ms6E2:=Dik^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm%96 &?:E65 $E2E6D !@DE2= $6CG:46 :D AC@F5 E@ 2??@F?46 E96 565:42E:@? 46C6>@?J 7@C 2 ?6H u@C6G6C DE2>A 9@?@C:?8 $FAC6>6 r@FCE yFDE:46 #FE9 q256C v:?D3FC8[ 46=63C2E:?8 96C 8C@F?53C62<:?8 4@?EC:3FE:@?D E@ ;FDE:46[ 86?56C 6BF2=:EJ 2?5 E96 CF=6 @7 =2H]k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm%96 46C6>@?J H:== 762EFC6ik^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm • %96 @77:4:2= DE2>A F?G6:=:?8k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm • p <6J?@E6 255C6DD 3J v@G6C?@C |2CE:?6Kk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm • #6>2C<D 3J @E96C ?@E23=6 DA62<6CDk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm • p AC6D6?E2E:@? @? E96 56D:8? 2?5 D:8?:7:42?46 @7 E96 DE2>Ak^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm • p? @AA@CEF?:EJ 7@C :?E6CG:6HD 2?5 A9@E@8C2A9Dk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}6HD @7 E96 DE2>A :D 36:?8 D92C65 H:E9 E96 92D9E28D kDEC@?8mR#FE9q256Cv:?D3FC8$E2>Ak^DEC@?8m kDEC@?8m2?5k^DEC@?8mkDEC@?8m R#qv$E2>Ak^DEC@?8m]k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`Qmk3C ^mk3C ^mk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm%9:D 6G6?E :D 7C66 2?5 @A6? E@ E96 AF3=:4]k^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmk^E23=6mk^5:Gm
kAmkDEC@?8mp3@FE E96 $E2>Ak^DEC@?8mk^Am
kAm%96 #FE9 q256C v:?D3FC8 DE2>A 762EFC6D 2? @:= A2:?E:?8 @7 96C :? 96C 3=24< ;F5:4:2= C@36 2?5 :4@?:4 H9:E6 4@==2C] %96 DE2>A 42AEFC6D 96C 6?5FC:?8 DA:C:E 2?5 E:C6=6DD 565:42E:@? E@ FA9@=5:?8 E96 AC:?4:A=6D @7 E96 r@?DE:EFE:@?]k^Am
kAmtE96= z6DD=6C[ 2? 2CE 5:C64E@C 7@C &$!$[ 56D:8?65 E96 DE2>A H:E9 2 A@CEC2:E 3J kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|:4926= y] s62Dk^DA2?m 32D65 @? 2 A9@E@8C2A9 3J kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!9:=:A q6C>:?892>k^DA2?m]k^Am
kAm%96 #FE9 q256C v:?D3FC8 DE2>A :D 36:?8 :DDF65 2D 2 u@C6G6C DE2>A :? A2?6D @7 a_] u@C6G6C DE2>AD H:== 2=H2JD 36 6BF2= :? G2=F6 E@ E96 4FCC6?E u:CDE\r=2DD |2:= `\@F?46 AC:46]k^Am
kAmrFDE@>6CD >2J AFC492D6 DE2>AD 2?5 @E96C A9:=2E6=:4 AC@5F4ED E9C@F89 E96 k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lbe`dag_effU2>AjFl9EEADTbpTauTauDE@C6]FDAD]4@>TauDE@C6Tau9@>6U2>Aj2l!@DE2=Z$E@C6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm!@DE2= $E@C6k^2mk^6>m 2E k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lfahf`_gcU2>AjFl9EEADTbpTauTauFDAD]4@>TauD9@ADE2>ADU2>Aj2lFDAD]4@>TauD9@ADE2>ADQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmFDAD]4@>^D9@ADE2>ADk^2mk^6>m[ 3J 42==:?8 gcc\fbf\fgae[ 3J >2:= E9C@F89 k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9l`dfagbgbcgU2>AjFl9EEADTbpTauTauDE@C6]FDAD]4@>TauDE@C6TauAC@5F4ETauDE2>A\4@==64E@CDTauFD2\A9:=2E6=:4\!0_`a__fU2>Aj2l&$pZ!9:=2E6=:4Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmkDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm&$pk^DA2?m !9:=2E6=:4k^2mk^6>m @C 2E !@DE ~77:46 =@42E:@?D ?2E:@?H:56] u@C @77:4:2==J =:46?D65 DE2>A AC@5F4ED[ D9@A E96 k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lbfebface__U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]2>2K@?]4@>TauDE@C6DTauA286Tauchauttbt\sqba\ctgu\hpdu\sdrgthtafcqsU2>Aj2l&$!$Z~77:4:2==JZ{:46?D65Zr@==64E:@?Z@?Zp>2K@?Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm&$!$ ~77:4:2==J {:46?D65 r@==64E:@? @? p>2K@?k^2mk^6>m]k^Am
kAmkDEC@?8m!=62D6 }@E6ik^DEC@?8m %96 &?:E65 $E2E6D !@DE2= $6CG:46 :D 2? :?56A6?56?E 7656C2= 6DE23=:D9>6?E[ >2?52E65 E@ 36 D6=7\7:?2?4:?8 2?5 E@ D6CG6 6G6CJ p>6C:42? 4@>>F?:EJ E9C@F89 E96 277@C523=6[ C6=:23=6 2?5 D64FC6 56=:G6CJ @7 >2:= 2?5 A24<286D E@ ?62C=J `ed >:==:@? 255C6DD6D D:I 2?5 @7E6? D6G6? 52JD 2 H66<] ~G6CD66? 3J 2 3:A2CE:D2? q@2C5 @7 v@G6C?@CD[ E96 !@DE2= $6CG:46 :D :>A=6>6?E:?8 2 `_\J62C EC2?D7@C>2E:@? A=2?[ k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9ldacchecffU2>AjFl9EEADTbpTauTau23@FE]FDAD]4@>TauH92ETauDEC2E68:4\A=2?DTau56=:G6C:?8\7@C\2>6C:42U2>Aj2ls6=:G6C:?8Z7@CZp>6C:42Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qms6=:G6C:?8 7@C p>6C:42k^2mk^6>mk6>m[k^6>m E@ >@56C?:K6 E96 A@DE2= ?6EH@C<[ C6DE@C6 =@?8\E6C> 7:?2?4:2= DFDE2:?23:=:EJ[ 5C2>2E:42==J :>AC@G6 D6CG:46 24C@DD 2== >2:= 2?5 D9:AA:?8 42E68@C:6D[ 2?5 >2:?E2:? E96 @C82?:K2E:@? 2D @?6 @7 p>6C:42VD >@DE G2=F65 2?5 ECFDE65 3C2?5D]k^Am
kAm%96 !@DE2= $6CG:46 86?6C2==J C646:G6D ?@ E2I 5@==2CD 7@C @A6C2E:?8 6IA6?D6D 2?5 C6=:6D @? E96 D2=6 @7 A@DE286[ AC@5F4ED 2?5 D6CG:46D E@ 7F?5 :ED @A6C2E:@?D]k^Am
kAmu@C &$!$ >65:2 C6D@FC46D[ :?4=F5:?8 3C@2542DE\BF2=:EJ G:56@ 2?5 2F5:@ 2?5 A9@E@ DE:==D[ G:D:E E96 k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lacgahfhce_U2>AjFl9EEADTbpTauTau23@FE]FDAD]4@>Tau?6HDC@@>TauU2>Aj2l&$!$Z}6HDC@@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm&$!$ }6HDC@@>k^2mk^6>m] u@==@H FD @? k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lbeeg_d_db_U2>AjFl9EEADTbpTauTauEH:EE6C]4@>TauFDADU2>Aj2l%H:EE6CQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm%H:EE6Ck^2mk^6>mk6>m[k^6>m k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9laf_hbbde`fU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]:?DE28C2>]4@>TauFDA@DE2=D6CG:46TauU2>Aj2lx?DE28C2>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmx?DE28C2>k^2mk^6>mk6>m[k^6>m k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9l`dc`hba`geU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]A:?E6C6DE]4@>TauFDADDE2>ADTauU2>Aj2l!:?E6C6DEQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm!:?E6C6DEk^2mk^6>m 2?5 k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9ladbdhdddacU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]=:?<65:?]4@>Tau4@>A2?JTauFDADTauU2>Aj2l{:?<65x?Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm{:?<65x?k^2mk^6>m] $F3D4C:36 E@ E96 k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lc`fhhgbgbgU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]J@FEF36]4@>TauFD6CTauFDADEGTau4FDE@>U2>Aj2l&$!$Z*@F%F36Zr92??6=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm&$!$ *@F%F36 r92??6=k^2mk^6>m 2?5 =:<6 FD @? k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9l`_fedeb`fdU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]72463@@<]4@>Tau&$!$TauU2>Aj2lu2463@@<Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmu2463@@<k^2mk^6>m] u@C >@C6 :?7@C>2E:@? 23@FE E96 !@DE2= $6CG:46[ G:D:E k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lbda``dchfU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]FDAD]4@>TauU2>Aj2lFDAD]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmFDAD]4@>k^2mk^6>m 2?5 k6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9l`d__cdhcgbU2>AjFl9EEADTbpTauTau724ED]FDAD]4@>TauU2>Aj2l724ED]FDAD]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm724ED]FDAD]4@>k^2mk^6>mk6>m]k^6>mk^Am
kAm}2E:@?2= 4@?E24Ei kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy@?2E92? r2DE:==@k^DA2?mk^Am
kAmk6>mk2 9C67lQ>2:=E@i;@?2E92?]C]42DE:==@oFDAD]8@GQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm;@?2E92?]C]42DE:==@oFDAD]8@Gk^2mk^6>mk^Am
kAm{@42= 4@?E24Ei kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|2C< (29=k^DA2?mk^Am
kAmk6>mk2 9C67lQ>2:=E@i>2C<]2]H29=oFDAD]8@GQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm>2C<]2]H29=oFDAD]8@Gk^2mk^Am
kAmk^6>mk6>mk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lbahcecebg`U2>AjFl9EEADTbpTauTau23@FE]FDAD]4@>Tau?6HDC@@>TauU2>Aj2lFDAD]4@>Tau?6HDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmFDAD]4@>^?6HDk^2mk^6>mk^Am
k5:G 5:ClQ=ECQ :5lQAC?:05GAC?6;A8hg3f=67EQ DEJ=6lQH:5E9i `__Tj E6IE\2=:8?i =67EjQmk^5:Gm
kAm k^Am
k5:G 5:ClQ=ECQ :5lQAC?:05GAC?6;A8`fbc=67EQ DEJ=6lQH:5E9i `__Tj E6IE\2=:8?i =67EjQmk^5:Gm
kAm!9@E@ \ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9l`bdcgg___bU2>AjFl9EEADTbpTauTau>>2]AC?6HDH:C6]4@>Tau>65:2Taua`hbdb_Tau#qv0$E2>A000!2?6];A8U2>Aj2l9EEADTbpTauTau>>2]AC?6HDH:C6]4@>Tau>65:2Taua`hbdb_Tau#qv0$E2>A000!2?6];A8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`hbdb_^#qv0$E2>A000!2?6];A8k^2mk^Am
kAm!9@E@ \ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lbbdf`dd_gfU2>AjFl9EEADTbpTauTau>>2]AC?6HDH:C6]4@>Tau>65:2Taua`hbdb`Tau#qv0$E2>A000$:?8=6];A8U2>Aj2l9EEADTbpTauTau>>2]AC?6HDH:C6]4@>Tau>65:2Taua`hbdb`Tau#qv0$E2>A000$:?8=6];A8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`hbdb`^#qv0$E2>A000$:?8=6];A8k^2mk^Am
kAm{@8@ \ k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhda_ae\`U2>Aj9lbbadebahaeU2>AjFl9EEADTbpTauTau>>2]AC?6HDH:C6]4@>Tau>65:2Tau`gdc_`aTau&$!$0{@8@];A8U2>Aj2l9EEADTbpTauTau>>2]AC?6HDH:C6]4@>Tau>65:2Tau`gdc_`aTau&$!$0{@8@];A8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^`gdc_`a^&$!$0{@8@];A8k^2m k^Am
kAm$~&#rt &]$] !@DE2= $6CG:46k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5ltwhaagfU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_gac`___!#0}t($0w$!#00000twhaagfU2>Ajs2E6x5la_ab_gacQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.