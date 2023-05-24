Colorado Springs and Spokane named best areas for recent college graduates in new Zillow study analyzing rent-to-income ratio and job prospects
SEATTLE, May 24, 2023 /PRNewswire/ -- Colorado Springs, Colorado, has been named Zillow's top market for college grads in 2023, highlighting how, this year, markets with a smaller population, relatively affordable rents and lots of career prospects contribute to a high quality of life for individuals beginning a new phase in their lives.
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56C`QmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a_gcefc^a_ab0%@A0|2C<6ED07@C0vC25D0|2A]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kAm%C2:=:?8 369:?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmr@=@C25@ $AC:?8Dk^DA2?m 2C6 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$A@<2?6[ (2D9:?8E@?k^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qms6D |@:?6D[ x@H2k^DA2?m — EH@ C6=2E:G6=J D>2== >2C<6ED H:E9 A=6?EJ @7 ;@3 @AA@CEF?:E:6D 2?5 =@H6C C6?ED E92? E96 ?2E:@?2= >65:2?]k^Am
kAm%@ 56E6C>:?6 E96 C2?<:?8[ +:==@H 4C62E65 2? :?56I 4@>3:?:?8kDFAmkDFAm`k^DFAmk^DFAm 6249 >6EC@A@=:E2? 2C62VD C6?E\E@\:?4@>6 C2E:@[ 2G6C286 D2=2CJ 7@C C646?E 4@==686 8C25F2E6D[ ;@3 @A6?:?8D 2?5 E96 D92C6 @7 E96 A@AF=2E:@? :? E96:C a_D] %96 2?2=JD:D :56?E:7:6D 4:E:6D E92E ?@E @?=J AC@G:56 AC@>:D:?8 42C66C AC@DA64ED 3FE 2=D@ 6?DFC6 2 >2?28623=6 C6?E 3FC56? 7@C 7C6D9 8C25F2E6D 6>32C<:?8 @? E96:C ?6IE 6I4:E:?8 492AE6C]k^Am
kAmQvC25F2E:?8 7C@> 4@==686 2?5 >@G:?8 E@ 2 ?6H 4:EJ E@ DE2CE J@FC 42C66C :D 2 >2;@C >:=6DE@?6] u@C >2?J[ :EVD 2 C62=:EJ 4964< H96? E96J C62=:K6 9@H >F49 @7 E96:C 92C5\62C?65 A2J4964< 8@6D DEC2:89E E@ C6?E[Q D2:5 p?FD9?2 !C2<2D9[ 2? 64@?@>:4 52E2 2?2=JDE 2E +:==@H] Q+:==@HVD E@A >2C<6ED 7@C 4@==686 8C25D 2C6 3FKK:?8 H:E9 23F?52?E ;@3 @AA@CEF?:E:6D[ 2 492?46 E@ 4@??64E H:E9 76==@H a_\D@>6E9:?8D[ 2?5 C6?E AC:46D E92E 2==@H >@C6 7C665@> E@ DA6?5 @? ?:89ED @FE @C 6G6? DE2CE D2G:?8 7@C 2 5@H? A2J>6?E] %96JVC6 8C62E A=246D E@ <:4<\DE2CE =:76VD 6I4:E:?8 ?6IE 492AE6C]Qk^Am
k5:GmkE23=6 3@C56ClQ`Q 46==A255:?8lQ`Q 46==DA24:?8lQ_Q 4=2DDlQAC?344QmkECmkE5 4=2DDlQAC?ACa AC?A=a AC?G2E AC?43ED AC?3C3CD AC?333D AC?3D3=DQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m|6EC@k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m%JA:42= #6?E W+:==@Hk3C ^mk3C ^m~3D6CG65 #6?E x?56I –k3C ^mk3C ^m+~#xXk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?ACa AC?A=a AC?G2E AC?43ED AC?3C3CD AC?333D AC?D3=3`Q 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mpG6C286 $2=2CJ 7@Ck3C ^mk3C ^m#646?E r@==686 vC25Dk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m#6?E\E@\x?4@>6 #2E:@k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmr@=@C25@ $AC:?8D[ r~k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[gack^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS eb[`h_k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmbd Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm$A@<2?6[ (pk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[debk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS e`[`eak^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmb` Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qms6D |@:?6D[ xpk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[a_ak^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS dh[ehfk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmac Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm!9@6?:I[ p+k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[h`gk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS ea[back^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmbf Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmqF772=@[ }*k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[adfk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS dh[hahk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmad Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmp=3FBF6CBF6[ }|k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[db`k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS dh[`ebk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmb` Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmq2<6CD7:6=5[ rpk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[fefk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS ee[`hdk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmba Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmp=32?J[ }*k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[dack^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS eb[d`bk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmah Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm!@CE=2?5[ ~#k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[gdek^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS f`[e`gk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmb` Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm{:EE=6 #@4<[ p#k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?eQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS `[`hhk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?fQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmS d`[ahck^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?gQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmag Tk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmk^E23=6mk^5:Gm
kAmkDEC@?8m$64@?5\=2C86DE >2C<6ED @776C 4@==686 8C25D 2 BF2=:EJ =:76k^DEC@?8mk^Am
kAmq@E9 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmr@=@C25@ $AC:?8Dk^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$A@<2?6k^DA2?m 9@=5 E96 5:DE:?4E:@? @7 36:?8 E96 D64@?5\=2C86DE >2C<6ED 3J A@AF=2E:@? :? E96:C C6DA64E:G6 DE2E6D] %96D6 G:3C2?E C68:@?D @776C 23F?52?E ;@3 @AA@CEF?:E:6D 2=@?8 H:E9 C6?ED E92E 2C6 >@C6 277@C523=6 E92? E96:C =2C86C >6EC@ 4@F?E6CA2CED kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qms6?G6Ck^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m] x? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmr@=@C25@ $AC:?8Dk^DA2?m[ E96 EJA:42= C6?E :D kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`[gack^DA2?m[ 4@>A2C65 E@ kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSa[_b`k^DA2?m :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qms6?G6Ck^DA2?m] x? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$A@<2?6k^DA2?m[ E96 EJA:42= C6?E :D kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`[debk^DA2?m[ 4@>A2C65 E@ kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSa[aabk^DA2?m :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m] r@==686 8C25F2E6D 7=@4< E@ E96D6 2C62D[ D66<:?8 2? 6I46==6?E BF2=:EJ @7 =:76[ @FE5@@C C64C62E:@? 2?5 64@?@>:4 AC@DA64ED 2E 2 C62D@?23=6 4@DE] %96 EH@ 2C6 2=D@ 4@==686 E@H?D[ 2?49@C65 3J &r\r@=@C25@ $AC:?8D 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\@C8Qmv@?K282 &?:G6CD:EJk^DA2?m[ C6DA64E:G6=J[ 8:G:?8 E96> 2 9625 DE2CE 2E 2EEC24E:?8 a_\D@>6E9:?8D H96? >2?J C646?E 8C25F2E6D DE:4< 2C@F?5 E@ DE2CE E96:C 42C66CD]k^Am
kAmkDEC@?8mkDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!9@6?:Ik^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!@CE=2?5k^DA2?m 2C6 E96 =2C86DE >2C<6ED @? E96 =:DEk^DEC@?8mk^Am
kAmp>@?8 E96 E@A >6EC@D[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!9@6?:Ik^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!@CE=2?5k^DA2?m DE2?5 @FE 2D E96 =2C86DE >2C<6ED 3J A@AF=2E:@? D:K6] (9:=6 E96:C EJA:42= C6?ED C2?< 9:896DE @? @FC E@A\`_ =:DE[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!@CE=2?5VDk^DA2?m 86?6C@FD 2G6C286 D2=2CJ 7@C C646?E 4@==686 8C25D @77D6ED E96 9:896C =:G:?8 4@DED[ 6?DFC:?8 2 C6=2E:G6=J >2?28623=6 C6?E\E@\:?4@>6 C2E:@] kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!9@6?:Ik^DA2?m[ @? E96 @E96C 92?5[ E2<6D E96 4C@H? 7@C :ED 23F?52?46 @7 ;@3 @AA@CEF?:E:6D[ DFCA2DD:?8 2== @E96C 2?2=JK65 >6EC@ 2C62D] (96? 4@>3:?65 H:E9 724E@CD DF49 2D E96 G:3C2?E A@AF=2E:@? @7 a_\D@>6E9:?8D 2?5 72G@C23=6 C6?E\E@\:?4@>6 C2E:@D[ 3@E9 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!9@6?:Ik^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!@CE=2?5k^DA2?m 6>6C86 2D 6I46AE:@?2= 49@:46D 7@C C646?E 8C25F2E6D D66<:?8 2 7=@FC:D9:?8 DE2CE E@ E96:C AC@76DD:@?2= ;@FC?6JD]k^Am
kAm!62< C6?E2= D62D@? :D :? 7F== DH:?8[ 2?5 ?6H 4@==686 8C25D =@@<:?8 E@ D:8? 2 =62D6 @?=J 255 E@ E96 4@>A6E:E:@? 7@C C6?E2=D] %96 C6?E2= >2C<6E 42? 36 6IA6?D:G6 2?5 4@>A6E:E:G6[ 3FE E96C6 2C6 DE6AD 7:CDE\E:>6 C6?E6CD 42? E2<6 E@ >2<6 E96 AC@46DD 62D:6Cik^Am
kF= EJA6lQ5:D4Qmk=:mkDEC@?8m$62C49 D>2CE6C[ ?@E 92C56Ck^DEC@?8mk^=:mkF= EJA6lQ5:D4Qmk=:m%@ D2G6 E:>6 @? :?\A6CD@? E@FCD[ C6?E6CD 42? E2<6 25G2?E286 @7 G:CEF2= bs w@>6 E@FCD 2?5 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgfd_d`\`U2>Aj9leh_fffb``U2>AjFl9EEADTbpTauTauK:==@H]>65:2C@@>]4@>Taua_ab\_b\`d\#@@>\H:E9\2\G:6H\#6?E6CD\42?\?@H\FD6\:?E6C24E:G6\AC@A6CEJ\>2AD\E@\49@@D6\E96:C\2A2CE>6?E\@?\+:==@HU2>Aj2l:?E6C24E:G6ZAC@A6CEJZ>2ADQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm:?E6C24E:G6 AC@A6CEJ >2ADk^2mk^DA2?m @? >2?J 2A2CE>6?E =:DE:?8D 7C@> E96 4@>7@CE @7 E96:C @H? 4@F49 2?5 2G@:5 H2DE:?8 E:>6 E@FC:?8 C6?E2=D E92E 2C6 ?@E 2 8@@5 7:E]k^=:mk=:m~?46 E96J 564:56 E96J H2?E E@ D66 D@>6E9:?8 :? A6CD@?[ C6?E6CD 42? kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgfd_d`\`U2>Aj9lbg`a_degf_U2>AjFl9EEADTbpTauTauK:==@H]>65:2C@@>]4@>Taua_ab\_`\ab\#6?E6CD\r2?\}@H\x?DE2?E=J\q@@<\pA2CE>6?E\%@FCD\@?\+:==@HU2>Aj2l2FE@>2E:42==JZD4965F=6ZE@FCDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm2FE@>2E:42==J D4965F=6 E@FCDk^2mk^DA2?m :? E96 D2>6 H2J E96J 3@@< C6DE2FC2?E C6D6CG2E:@?D — ?@ ?665 E@ H2:E 7@C 2 C6DA@?D6 7C@> E96 AC@A6CEJ >2?286C]k^=:mk^F=mk=:mkDEC@?8mrC62E6 2 3F586E 2?5 6IA=@C6 @AE:@?D k^DEC@?8mk^=:mkF= EJA6lQ5:D4Qmk=:m~?46 E96J =2?5 2 ;@3 2?5 <?@H E96:C D2=2CJ[ 4@==686 8C25D D9@F=5 2=D@ 5@ C6D62C49 @? E96:C >2C<6E E@ 36EE6C F?56CDE2?5 H92E E96J 42? 6IA64E E@ A2J 2?5 :7 E96J D9@F=5 ?68@E:2E6]k^=:mk=:m+:==@H 92D 2 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgfd_d`\`U2>Aj9l`bg_ffabb`U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]K:==@H]4@>TauC6?E2=\>2?286CTau>2C<6E\EC6?5DTauU2>Aj2lC6?E2=Z>2C<6EZEC6?5DQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmC6?E2= >2C<6E EC6?5Dk^2mk^DA2?m E@@= D9@H:?8 EJA:42= C6?ED[ ?F>36C @7 2G2:=23=6 F?:ED 2?5 >2C<6E E6>A6C2EFC6 5@H? E@ E96 +x! 4@56]k^=:mk^F=mk=:mkDEC@?8mz?@H 2 C6?E6CVD C:89EDk^DEC@?8mk^=:mkF= EJA6lQ5:D4Qmk=:m+:==@HVD kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgfd_d`\`U2>Aj9ladd`eegdecU2>AjFl9EEADTbpTauTauK:==@H]>65:2C@@>]4@>Taua_a`\_`\ag\+:==@H\tIA2?5D\%@@=\E@\!C@E64E\#6?E6CD\uC@>\s:D4C:>:?2E:@?U2>Aj2l=@42=Z=682=ZAC@E64E:@?DZE@@=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm=@42= =682= AC@E64E:@?D E@@=k^2mk^DA2?m AC@G:56D :?7@C>2E:@? 23@FE =@42= =2HD E92E AC@E64E {qv%" C6?E6CD 7C@> 9@FD:?8 5:D4C:>:?2E:@?] xE 2=D@ :?4=F56D :?7@C>2E:@? @? =@42= =2HD E92E AC6G6?E 9@FD:?8 5:D4C:>:?2E:@? 32D65 @? E96 D@FC46 @7 :?4@>6 FD65 E@ A2J E96 C6?E[ DF49 2D 9@FD:?8 G@F496CD]k^=:mk^F=mk^F=m
kAmkDEC@?8mp3@FE +:==@H vC@FAik^Am
kAmk^DEC@?8m+:==@H kDA2?mvC@FA[ x?4] Wk^DA2?m}p$sp"kDA2?mik^DA2?m + kDA2?m2?5k^DA2?m +vkDA2?mX :Dk^DA2?m C6:>28:?:?8 kDA2?mC62= 6DE2E6 E@ >2<6 9@>6 2 C62=:EJ 7@C >@C6 2?5 >@C6 A6@A=6] pD E96 >@DE G:D:E65 C62= 6DE2E6 H63D:E6 :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m[k^DA2?m +:==@H kDA2?m2?5 :ED 277:=:2E6D 96=A A6@A=6 7:?5 2?5 86E E96 9@>6 E96J H2?E 3J 4@??64E:?8 E96> H:E9 5:8:E2= D@=FE:@?D[ 8C62E A2CE?6CD[ 2?5 62D:6C 3FJ:?8[ D6==:?8[ 7:?2?4:?8 2?5 C6?E:?8 6IA6C:6?46D]k^DA2?mk^Am
kAm+:==@H vC@FAVD 277:=:2E6D[ DF3D:5:2C:6D 2?5 3C2?5D :?4=F56 +:==@H®j +:==@H !C6>:6C p86?E®j +:==@H w@>6 {@2?D℠j +:==@H r=@D:?8 $6CG:46D℠j %CF=:2®j ~FE t2DE®j $EC66Et2DJ®j w@E!25D®j 2?5 $9@H:?8%:>6ZkDEC@?8m℠k^DEC@?8m[ H9:49 :?4=F56D $9@H:?8%:>6®[ qC:586 x?E6C24E:G6®[ 2?5 5@E=@@A®]k^Am
kAmp== >2C<D 96C6:? 2C6 @H?65 3J |u%q w@=54@[ x?4][ 2 +:==@H 277:=:2E6] +:==@H w@>6 {@2?D[ {{r :D 2? tBF2= w@FD:?8 {6?56C[ }|{$ R`_agf WkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgfd_d`\`U2>Aj9laaadacbc`cU2>AjFl9EEATbpTauTauHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8TauU2>Aj2lHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8k^2mk^DA2?mX] © a_ab |u%q w@=54@[ x?4][ 2 +:==@H 277:=:2E6]k^Am
k9C ^m
kAmkDFAmkDFAm`k^DFAmk^DFAm x? E9:D 2?2=JD:D[ +:==@H FD65 52E2 7C@> E96 +:==@H ~3D6CG65 #6?E x?56I[ E96 D92C6 @7 2 A@AF=2E:@? 286D a`–ah 7C@> E96 r6?DFD[ 2G6C286 D2=2CJ 7@C @44FA2E:@?D E92E C6BF:C6 2 32496=@CVD 568C66 3FE ?@ AC:@C 6IA6C:6?46 7C@> E96 qFC62F @7 {23@C $E2E:DE:4D[ 2?5 ;@3 @A6?:?8D 52E2 7C@> E96 x?5665 w:C:?8 {23]k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^gcchde^+:==@H]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l$u`_```U2>AjD5la_ab\_d\acQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^K:==@HD\E@A\>2C<6ED\7@C\4@==686\8C25D\@776C\2\32=2?46\@7\@AA@CEF?:EJ\2?5\277@C523:=:EJ\b_`gbbfb_]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^K:==@HD\E@A\>2C<6ED\7@C\4@==686\8C25D\@776C\2\32=2?46\@7\@AA@CEF?:EJ\2?5\277@C523:=:EJ\b_`gbbfb_]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt +:==@Hk^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l$u`_```U2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_dac`aa_!#0}t($0&$!#00000$u`_```U2>Ajs2E6x5la_ab_dacQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.