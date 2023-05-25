TUMWATER — Senior Zoey Zuern concluded her Ilwaco High School sports career with one thing on her mind.
She was eager to thank the people who supported her along the way.
kAm%96 D@446C 2?5 32D<6E32== E62> DE2?5@FE 4@>A6E65 E9C@F89 E96 DAC:?8 :? 2?@E96C DA@CE A=2J:?8 2D 2? :?5:G:5F2= BF2=:7:6C 2E E96 DE2E6 `q^aq 8@=7 E@FC?2>6?E]k^Am
kAm~? E96 7:CDE 52J[ D96 42C565 `__ 2E E96 %F>H2E6C '2==6J v@=7 r=F3[ AFEE:?8 96C 5@H? E96 7:6=5[ 3FE DE:== >2<:?8 E96 4FE E@ A=2J 2 D64@?5 52J[ H96C6 D96 D4@C65 `_a] u:CDE\52J =6256C |2<6??2 z6=A>2? @7 $@F?5 r9C:DE:2? D9@E ff 2?5 62C?65 7:CDE\A=246[ D4@C:?8 fd @? E96 D64@?5 52J]k^Am
k2D:56 4=2DDlQE?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E E?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E\BF@E6 E?4>D\:?=:?6\2=:8?>6?E\C:89E E?4>D\:?=:?6\H:5E9\@?6\E9:C5Qmk9cm!F== "F@E6k^9cmk3=@4<BF@E6mkAm‘v6EE:?8 E@ A=2J 7@C E9:D E62> 92D 366? 2? 9@?@C 2?5 2 ;@J]’k^Am kAmkDEC@?8m+@6J +F6C?[k^DEC@?8m x=H24@ 8@=76Ck^Amk^3=@4<BF@E6mk^2D:56m
kAm“x 7:?:D965 `dE9 @FE @7 E96 c_ 8:C=D E92E >256 :E E@ DE2E6[” +F6C? D2:5] “x 4@F=5 92G6 D92G65 2 76H DEC@<6D 96C6 2?5 E96C6[ 3FE @G6C2== x E9:?< E92E x A6C7@C>65 H6==] v@=7 :D >J 72G@C:E6 DA@CE[ 2?5 @?6 @7 >J 72G@C:E6 E9:?8D E@ 5@[ D@ 86EE:?8 E@ A=2J 7@C E9:D E62> 92D 366? 2? 9@?@C 2?5 2 ;@J]”k^Am
k9bm‘pH6D@>6’k^9bm
kAmu:G6 x=H24@ 8:C=D 2?5 7@FC 3@JD BF2=:7:65 7@C s:DEC:4ED H:E9 +F6C? 2?5 7:CDE\E:>6 A=2J6C (6DE:? q:==64:[ 2 D@A9@>@C6[ 25G2?4:?8 E@ DE2E6]k^Am
kAmx? %F>H2E6C[ q:==64: 2=D@ D4@C65 `__ @? 9:D 7:CDE C@F?5[ 3FE 5:5 ?@E 25G2?46] s2? w2CC:?8E@? @7 }@CE9H6DE r9C:DE:2? Wr@=36CEX H@? E96 3@JD’ E:E=6 H:E9 C@F?5D @7 fc 2?5 fh]k^Am
kAmz62E@? qFC?6EE 4@24965 x=H24@ 7@C E96 D64@?5 J62C[ 3C:?8:?8 D<:==D 7C@> 9:D 25F=E 8@=7 6IA6C:6?46 2D H6== 2D 9:D DE6==2C 9:89 D49@@= 42C66C 2E (@@5=2?5]k^Am
kAm“xE H2D 2 8C62E 6IA6C:6?46 7@C 6G6CJ@?6[” 96 D2:5] “x =@@< 7@CH2C5 E@ 7FEFC6 DE2E6 E@FC?2>6?ED 2?5 9@A6 E@ 36 D6?5:?8 >@C6 8@=76CD :? E96 7@==@H:?8 J62CD]”k^Am
kAm$FAA@CE H2D 2E 92?5] “x’5 =:<6 E@ E92?< E96 @E96C x=H24@ DEF56?ED[ 2E9=6E6D[ 72>:=J 2?5 7C:6?5D E92E >2<6 E96 EC:A @FE E@ DFAA@CE @FC A=2J6CD[” qFC?6EE 25565] “(9:=6 x 5@?’E <?@H E96> 2== A6CD@?2==J[ :E H2D 2H6D@>6 E@ D66 DF49 2 =2C86 82E96C:?8 @7 DFAA@CE] (6 925 BF:E6 E96 ‘82==6CJ’ 7@C 2 9:89 D49@@= 8@=7 E@FC?2>6?E 2?5 A@DD:3=J @?6 @7[ :7 ?@E E96 =2C86DE 7@==@H:?8D @? E96 4@FCD6]”k^Am
k9bm$FAA@CEk^9bm
kAm+F6C? 4@>>6?565 qFC?6EE 7@C 9:D 249:6G6>6?ED H:E9 E96 DBF25]k^Am
k2D:56 4=2DDlQE?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E E?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E\BF@E6 E?4>D\:?=:?6\2=:8?>6?E\=67E E?4>D\:?=:?6\H:5E9\@?6\E9:C5Qmk9cm!F== "F@E6k^9cmk3=@4<BF@E6mkAm‘xE H2D 2 8C62E 6IA6C:6?46 7@C 6G6CJ@?6]’k^Am kAmkDEC@?8mz62E@? qFC?6EE[k^DEC@?8m xv$ 8@=7 4@249k^Amk^3=@4<BF@E6mk^2D:56m
kAm“w6 92D 5@?6 2? 2>2K:?8 ;@3 2D 4@249[ 2?5 D6?5:?8 EH@ 2E9=6E6D E@ DE2E6 :? J@FC D64@?5 J62C @7 4@249:?8 :D 2 3:8 244@>A=:D9>6?E[” D96 D2:5] “x C62==J 2AAC64:2E6 2== @7 9:D 96=A[ 2?5 96 567:?:E6=J 92D 8@EE6? >6 @FE @7 D@>6 G6CJ 5:77:4F=E D9@ED]”k^Am
kAm~E96CD 62C?65 +F6C?’D 2AA=2FD6[ E@@ik^Am
kAm“v233J q6== WH9@ 8C25F2E65 =2DE J62CX 2?5 $2> vC@E6 Wxw$ 4=2DD>2E6X 7@C 36:?8 E96 36DE 8@=7 A2CE?6CD E9C@F89@FE E96 A2DE 7@FC J62CD] %96J 2=H2JD AFD9 >6 E@ 36 >J 36DE 2?5 2=H2JD 92G6 >6 =2F89:?8]k^Am
kAm“|J 525 Ws@? +F6C?X 7@C ?6G6C >:DD:?8 2 >2E49[ 2?5 2=H2JD DFAA@CE:?8 >6]k^Am
kAm“%@ 2== >J 7C:6?5D 2?5 72>:=J H9@ 42>6 E@ DFAA@CE >6] $@>6 @7 J@F 5@?VE 92G6 2?J :562 @C 42C6 23@FE 8@=7[ 3FE J@F 2== DE:== D9@H65 FA 2?5 DFAA@CE65 >6]k^Am
kAm“p?5 7:?2==J[ E96 zF<F=2 72>:=J 7@C =6EE:?8 E96 E62> FD6 E96:C 4@FCD6] (6 H@F=5?’E 36 23=6 E@ AC24E:46 2?5 86E 36EE6C H:E9@FE J@F] v@ DFAA@CE $FC7D:56 v@=7 r@FCD6[ :EVD E96 36DE 2C@F?5]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.