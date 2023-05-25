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Senior Zoey Zuern has been a fixture in Ilwaco sports. She concluded her high school career at the WIAA 1B/2B state tournament at the Tumwater Valley Golf Course. Her first-round score was good enough to make the “cut” to play a second day, although she did not place in the medals.

 PATRICK WEBB

TUMWATER — Senior Zoey Zuern concluded her Ilwaco High School sports career with one thing on her mind.

She was eager to thank the people who supported her along the way.

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Zoey Zuern
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Keaton Burnett

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